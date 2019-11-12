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ضبط أكثر من مليون كتاب تعليمى مقلد ومنسوخ داخل إحدى المطابع بالطالبية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:31 م
ضبط أكثر من مليون كتاب تعليمى مقلد ومنسوخ داخل إحدى المطابع بالطالبية مطبعة كتب-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط مباحث المصنفات من ضبط أكثر من مليون كتاب تعليمى مقلد ومنسوخ داخل إحدى المطابع بالطالبية، وضبط المسؤولين عن طباعتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
           
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك إحدى المطابع بالطالبية، بمحافظة الجيزة بنسخ وتقليد وطباعة الكتب التعليمية الأجنبية والعربية دون تصريح من الجهات المعنية بالطباعة وكذا تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضُبط بداخلها مليون وسبعة عشر ألف نسخة كتاب، وخمسة وأربعون ألف "غلاف كتاب"، و14 ماكينة طباعة، بالإضافة لـ2 كلارك، وعدد كبير من الأوراق والأحبار الخاصة بماكينات الطباعة.
 
كما تم ضبط أحد الأشخاص لمسئوليته عن تلك المطبعة، وآخر حال قيامه بتحميل عدد 1030 ألف وثلاثون نسخة من الكتب خارج المطبعة لتوصيلها لإحدى المكتبات، بالإضافة إلى ضبط شخص آخر لمسئوليته عن طباعة الكتب المقلدة والمنسوخة بالمطبعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تقليد الكتب

مطبعة كتب

مباحث المصنفات

أمن الجيزة

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