صور.. مدير تعليم الإسماعيلية يشارك طلاب مدرسة الاحتفال بالمولد النبوى

الإسماعيلية - السيد فلاح

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم طابور الصباح بمدرسة السلام الرسمية للغات، والذى شهد احتفال المدرسة بالمولد النبوى الشريف بحضور عادل عبد التواب عثمان، وكيل المديرية وإسماعيل محسن، مدير عام التعليم العام وكان فى استقبالهم منال عبد العزيز، مدير المدرسة.

وبدأ الحفل والذى قدم فقراته أسامه حسين فى الطابور الصباحى للمدرسة بتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم ثم فقرة غنائية دينية لبعض من طلاب المدرسة لأكثر من أغنية دينية خاصة بالمولد النبوى مثل أغنية لجل النبى والتى قدمتها الطالبة منه ثم فقرة للأناشيد الخاصة بالمناسبة وابتهال فى مديح النبى صلى الله عليه وسلم.

وأثنى الدكتور خالد خلف، على ما شاهدة خلال الاحتفالية وطالب برعاية المواهب والاهتمام بالأنشطة الفنية جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالأنشطة العلمية مؤكدًا اهتمام مديرية التربية والتعليم من خلال عدة إدارات فى مقدمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بذلك مشيرًا إلى انه جارى تشكيل لجنة موسعه تحت رئاسته للكشف عن المواهب بالإدارات التعليمة المختلفة.



مدير تعليم الاسماعيلية يشارك باحتفال المولد النبوى



مدير تعليم الاسماعيلية يشارك باحتفال المولد النبوى



مدير تعليم الاسماعيلية يشارك باحتفال المولد النبوى



مدير تعليم الاسماعيلية يشارك باحتفال المولد النبوى



مدير تعليم الاسماعيلية يشارك باحتفال المولد النبوى