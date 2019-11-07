"تعليم الإسماعيلية" تقرر نقل معلمة واستبعاد طالب ومجازاة آخرين بسبب فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أصدر الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، قرارًا بنقل معلمة واقعة "الفيديو" إلى أقرب مدرسة لصالح العمل، كما قرر فصل طالب لمدة 10 أيام وعرض موقفه على لجنة الحماية المدرسية للنظر فى فصلة النهائى، وذلك فى واقعة الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى ويظهر خلاله مشادة بين الطالب والمعلمة، التى تجاوزت فى استخدام بعض الألفاظ الخارجة عن أخلاقيات المهنة.

وكان مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية قد أصدر قرار بتشكيل لجنة لفحص الواقعة والتى تبين أنها حدثت فى مدرسة سرابيوم الثانوية الزراعية التابعة لإدارة فايد بتاريخ 27 أكتوبر الماضى، حيث قامت برفع مذكرة عاجلة تتضمن تفاصيل الواقعة.

وتابع أنه تم إصدار عدة قرارات منها نقل الأخصائى الإجتماعى لمدرسة أخرى لتقاعسه عن القيام بمهامه، وعدم الصعود للمعلمة عند بدء الواقعة، كما تم توقيع الجزاء على المشرف العام فى هذا اليوم بالخصم لمدة 3 أيام لعدم قيامه بمهامه، ومتابعة المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن وكيل الوزارة قام بالتواصل تليفونيا مع المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، لعرض الإجراءات والقرارات التى تم اتخاذها بشأن هذه الواقعة.

ويشدد الدكتور خالد خلف وكيل الوزارة على ضرورة قيام جميع أفراد المجتمع المدرسى بدورهم المنشود منهم طبقا لمهام عملهم ويؤكد أنه فى حاله التقصير سوف يتم اتخاذ الإجراء القانونى السليم، وعلى وجه السرعة، حتى يتوفر مناخ تعليمى داعم لعملية التعليم بالمدارس.