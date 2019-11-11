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المئات يحتفلون بدورة المولد النبوى فى قرية العدوة بأسوان

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:19 م
المئات يحتفلون بدورة المولد النبوى فى قرية العدوة بأسوان جانب من الاحتفالات
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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خرج المئات من أهالى قرية العدوة والقرى المجاورة لها بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، للاحتفال بـ"دورة" المولد النبوى الشريف، والتى جابت الشوارع الرئيسية للقرية ضمن احتفالات صعيد مصر بالمولد.

بدأت المسيرة التى شارك فيها الرجال والنساء والأطفال، من أمام مسجد الشيخ صالح بالقرية ثم جابت عدداً من الشوارع حتى عادت مرة أخرى إلى ساحة المسجد، مرددين الأناشيد والتكبيرات والتهليل وتلاوة الصلوات على النبى، حاملين أيضاً فى أيديهم بعض اللافتات الخضراء المدون عليها الصلاة على الرسول وأبيات الشعر فى حب النبى.

وأكد حامد إبراهيم، من أهالى قرية العدوة بكوم أمبو، لـ"اليوم السابع"، أن هذه الدورة تأتى ضمن احتفالات أهالى القرية بمولد النبى صل الله عليه وسلم، كتقليد سنوى يتزامن مع مولد الرسول، وتشمل أيضاً الابتهالات والأناشيد والتواشيح الدينية فى ليلة تستمر لساعات احتفالاً بمولد النبى ويطلق عليها "الدورة" ويحصر على المشاركة فيها الرجال والنساء والأطفال.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد احتفالات المولد النبوى الشريف، فى مدينة أسوان وعدد من القرى التى يخرج أهلها فى مسيرة احتفالية بمناسبة المولد النبوى ويطلق عليها أبناء الصعيد "دورة المولد".

 

 


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المولد النبوى

قرية العدوة

اسوان

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