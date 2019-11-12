صور .. محافظ بنى سويف يزور مصابى حادث الطريق الصحراوى الشرقى

بنى سويف - هانى فتحى

زار المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، اليوم، المستشفى التخصصى ببنى سويف، للاطمئنان على مصابى الحادث الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، على مقربة من نفق أبو صالح بالطريق الصحراوى الشرقى، إثر إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص قادمة من محافظة المنيا متجهة إلى القاهرة، الذى أسفر عن وفاة 6 حالات من بينهم طفلة 4 سنوات ، وإصابة 10 آخرين.

وإطمأن المحافظ على الوضع الصحى للمصابين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، وإطلع على تقرير حول حالتهم الصحية وإطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التى تستلزم ذلك، حيث إطلع المحافظ من مسئولى المستشفى على الوضع الصحى الحالى للمصابين، والتى تراوحت ما بين سحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور، وحالتهم فوق المتوسطة.

كما شدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة إستخراج تصاريح الدفن وإجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم، موجها مسئولى المستشفى بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي، مثنيا على المجهودات التى قام بها الطاقم الطبى بالمستشفى فى استقبال المصابين وسرعة إجراء الأسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وأكد الدكتور طارق عبد المجيد مدير المستشفى التخصصى، أنه تم استقبال المصابين والمتوفيين فى الحادث فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وأنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم إعداد تقرير طبى مفصل عن حالة كل واحد منهم، مشيراً إلى أن حالتهم جميعا مستقرة (فوق المتوسط)، ويجرى بالتنسيق مع الجهات المعنية إنهاء تصاريح الدفن للمتوفين لتسليم الجثث لذويهم.

ولقى 6 أشخاص مصرعهما، وأصيب 10 أخرين، فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام أحد المصانع بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

وعلى الفور هرعت 8 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم.



محافظ بنى سويف يطمئن على حالة المصابين

محافظ بنى سويف يتفقد المصابين بحادث بنى سويف

محافظ بنى سويف يطمئن أحد المصابين



محافظ بنى سويف يطمئن على حالة المصابين



محافظ بنى سويف مع مصابى حادث إنقلاب السيارة الميكروباص



محافظ بنى سويف مع مدير المستشفى التخصصى



محافظ بنى سويف يطمئن على حالة المصابين

محافظ بنى سويف يتفقد حادث الطريق الصحراوى

محافظ بنى سويف يتفقد حادث بنى سويف

جولة محافظ بنى سويف داخل المستشفى

جانب من زيارة المحافظ للمستشفى

جولة محافظ بنى سويف يتفقد حادث الطريق الصحراوى

محافظ بنى سويف يتفقد حادث الطريق الصحراوى

محافظ بنى سويف يتفقد حادث الطريق الصحراوى