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مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى ببنى سويف

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:12 ص
مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى ببنى سويف انقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف ـ هانى فتحى

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لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى شمال بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف، وعلى الفور هرعت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة لنقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم.

وتبين أن الجثث لـ "شحاتة محمد الديرى 48 سنة، ومقيم بني مزار بمحافظة المنيا، ورضا صبحي صابر 27 سنة، مقيم ببولاق الجيزة و4 جثث آخرى مجهولة الاسم والهوية، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين وهم "عماد أحمد معوض 48 شنة، عامل، مصاب بجرح قطعي بالرأس طوله 5سم،  كسر بالقدم اليسري، نجاح شحاتة محمد 20 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، سعاد محمد محمود 40 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد سيد صلاح 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، عمر أحمد أنور 31 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني، مينا جرجس مايز 26 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وجميعهم مقيمون بمدينة المنيا".

وتم نقل "مختار احمد30 سنة، مصاب بخلع بالكتف اليمني، أحمد حلمي محمد 23 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، نعمة ناصر علي 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراعيين، ومقيمون بمركز بني مزار، أحمد محمد محمود 32 سنة، طبيب بشري، ومقيم بمركز مطاى مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 

 


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