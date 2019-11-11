محافظ بنى سويف: الموافقة على 1021 طلب وتحرير 187 عقد تقنين لأراضى أملاك الدولة

بنى سويف هانى فتحى

قال المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف أنه تمت الموافقة على 68 طلب تقنين الأراضى أملاك الدولة ،ليصل بذلك إجمالى عدد الطلبات التى تمت الموافقة عليها "حتى الآن"بلغ 1021 طلب تقنين،فيما وصل عدد العقود التى تم تحريرها إلى 187عقد ابتدائى موزعة بواقع 147 عقد لأراضى "مباني"،و 40 عقد"زراعة"، مشيرا إلى أنه تم فحص 7186 طلب تقنين ومعاينة 3515 طلب ،وجارى البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة.

كما أكد المحافظ على أن ملف تقنين أراضى الدولة من الملفات التى توليها المحافظة اهتماما كبيراً،وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية التى تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرا إلى متابعته بشكل يومى لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل فى هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.

وترأس محافظ بنى سويف اجتماع اللجنة العليا رقم (34) للبت فى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة، وذلك بحضور اللواء أشرف حافظ رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف، اللواء أشرف على مساعد مدير الأمن، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام،والمستشار رمضان قناوى مفوض الدولة،والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم مديرعام الأملاك،وسمر فتحى مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والمساحة والرى والأملاك وحماية الأراضى ورؤساء المدن،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة ،والتى ضمت مسؤولى لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.