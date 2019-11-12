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صور.. محافظ أسيوط: تسليم 201 عقد تقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:54 ص
صور.. محافظ أسيوط: تسليم 201 عقد تقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة تسليم عقود الأراضى للمواطنين

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أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على تكثيف الجهود للإسراع بمعدلات الإنجاز بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة وتكثيف عمل لجان المعاينات لتلك الأراضى على الطبيعة تفعيلاً للقانون رقم ١٤٤ لسنه ٢٠١٧م، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم تسليمه من عقود تقنين ضمن المنظومة بلغ 201 عقد تقنين حتى 11 نوفمبر 2019، فى إطار جهود المحافظة لتفعيل منظومة التقنين والحفاظ على أراضى وأملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.

ومن جانبه وقع عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، على 4 عقود إبتدائية لتقنين أراضى أملاك الدولة بعد إنهاء المعاينات على الطبيعة واستكمال الإجراءات للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد لمساحة 183 فدان و3 قيراط و7 أسهم بمنطقة غرب بنى عدى التابعة لمركز منفلوط تحت إشراف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على منظومة التقنين، والذى أكد على استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة على الطبيعة والتقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية وسداد الرسوم المقررة طبقاً للقانون، تمهيداً لتسليم العقود بديوان عام المحافظة، وبحضور المحافظ ومسئولى أملاك الدولة ومنظومة التقنين بالمركز وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين .

وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالى أعداد العقود التى تم تسليمها حتى الآن بلغ 201 عقد بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى تسليم باقى العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاه للشروط على دفعات متتالية فور الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بها، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة كل فى نطاق مركزه لإعادة "حق الشعب" والعمل على تحصيل مستحقات الدولة طبقاً للقانون.

تسليم عقود تقنين (5)
تسليم عقود تقنين الأراضى

 

تسليم عقود تقنين (6)
تسليم عقود تقنين الأراضى

 

 

تسليم عقود تقنين (7)
تسليم عقود تقنين الأراضى

 

 


محافظ اسيوط

تسليم عقود اراضى وضعى اليد

اراضى املاك الدولة

رئيس مدينة منفلوط

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