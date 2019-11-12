صور.. الكشف على 103 حالات ضمن قافلة طبية بقرية النصر فى سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تنظيم قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية النصر بسفاجا، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأكد بيان من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه شارك بالقافلة فريق عمل بالقوافل العلاجية بالمديرية، وأقيمت القافلة الطبية بوحدة النصر الصحية بالكيلو 85 بسفاجا.

وتم الكشف على 103 حالات، بجميع التخصصات باطنة وأطفال وجراحة ورمد وأسنان وأشعة ومعمل ونسا وجلدية وقلب.

كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 7 حالات وإحالة حالتين إلى مستشفى سفاجا المركزى لإجراء واستكمال الفحوصات وتم استخراج قرار علاج على نفقة الدولة .

وتم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى محافظة البحر الأحمر.

الكشف على المرضى بالقافلة الطبية بقرية النصر

الكشف على المرضى بالقافلة الطبية بقرية النصر

استقبال المرضى بالقافلة الطبية بقرية النصر

سيارات القافلة الطبية