الكشف على 4905 مواطن ضمن القوافل الطبية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف انتظام سير العمل في برنامج القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها بالمحافظة مديرية الشؤون الصحية ببني سويف ،حيث تستهدف القوافل ايصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا ،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الأعمال التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

واضاف محافظ بنى سويف فى بيان له مساء الاثنين أنه تم تنفيذ عدد من القوافل الطبية منذ بداية نوفمبر تم من خلالها الكشف على 4905 مواطن ،مشيرا إلى تنفيذ قافلة طبية بقرية بني غنيم التابعة لمجلس قروي قمن العروس مركز الواسطى مكونة من 11 عيادة في9 تخصصات ،حيث تم الكشف على 1706 مواطن، وإجراء،معمل دم لعدد 115 حالة،و39 معمل طفيليات، وعمل أشعة لعدد 25 حالة،واستصدار 25 قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 25 حالة ، وتحويل 38 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ، وعمل أشعة موجات فوق صوتية لعدد 33 حالة .

وتابع المحافظ تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية حضرها 149 مواطن ،وتناولت التوعية بالأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي ،السعار، أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) ،الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة)،أورام الصدر ،تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل ،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر لعدد 126 مواطن.

واضاف المحافظ تم تنفيذ قافلة طبية بقرية براوه مركز إهناسيا مكونة من 10 عيادة 8 تخصصات حيث تم الكشف على 1419 مواطن - وتنفيذ قافلة طبية بقرية جزيرة أبو صالح مركز نـاصـر مكونة من 11 عيادة في 9 تخصصات حيث تم الكشف على 1410 مريض.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، على أنه يشرف بشكل مباشر على تنفيذ هذه القوافل الهامة التي تشهد دعم نوعي من الدكتورة هالـة زايــد وزيرة الصحة و الدكتورة وفاء الصادق مدير إدارة القوافل العلاجية بالوزارة ، حيث تم تشكيل فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبدالوهــاب منســق القوافل الطبيــة العـلاجيـة و كـلا من:الدكتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري و عيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل و أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل .