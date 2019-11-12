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شاهد.. احتفالية "نوعية المنيا" بذكرى المولد النبوى الشريف

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:20 م
شاهد.. احتفالية "نوعية المنيا" بذكرى المولد النبوى الشريف احتفالية "نوعية المنيا" بذكرى المولد النبوى الشريف
المنيا- فريق المحافظات

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شهدت القاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا احتفالية كلية التربية النوعية بذكرى المولد النبوى، التى أقامتها برعاية وحضور الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتورة زينب محمد أمين عميد كلية الربية النوعية؛ تخليدًا لذكرى مولد أعظم البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين، واحتفاءً بسيرته العطرة التى يستلهم الجميع منها القيم والمبادئ السامية، والتعاليم الدينية، والعمل والكفاح والصبر على الشدائد، ونشر المحبة والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب.

 

حضر الاحتفالية الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

 

وأحيا طلاب كلية التربية النوعية الحفل بالإنشاد والابتهالات الدينية، ومدح لرسول الله، وفقرات فنية متنوعة بأداء فردى وجماعي، حيث أشرف على تدريب وقيادة الفريق الدكتور أسامة سمير، عياد رئيس قسم التربية الموسيقية، والدكتورة دينا عز، والدكتورة راندا محمود، والدكتور حسام حسن، والدكتورة شيماء محمد بالكلية.

 

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