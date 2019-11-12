صور.. انتخاب الأمين والأمين المساعد بلجان الأنشطة فى كليات جامعة المنيا

المنيا- فريق المحافظات

صرح الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، بأن الجامعة تستأنف اليوم إجراءات العملية الانتخابية لاستكمال انتخابات اتحادها الطلابى للعام الجامعى 2019/2020، والتى ترشح لها 863 طالبا وطالبة بالقوائم النهائية التى أعلنتها اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية لهذا العام، وذلك وفقا للجدول المعدل والمعتمد من وزارة التعليم العالي.

ويتنافس اليوم الطلاب على 280 منصبا للأمناء والأمناء المساعدين بلجان الأنشطة الرياضية، والفنية، والأسر، والجوالة، والاجتماعية، والثقافية، والعلمية بكليات جامعة المنيا العشرين، وتستكمل غدًا بانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتختتم الخميس بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.















