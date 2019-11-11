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شهر التوعية ضد مرض السكر.. أطعمة مضرة للمريض أبرزها الزبادى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:00 ص
شهر التوعية ضد مرض السكر.. أطعمة مضرة للمريض أبرزها الزبادى قياس السكر - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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مرض السكر يعد من الأمراض المزمنة التي يتعرض للإصابة بها الكثيرون، ويرجع السبب للعامل الوراثي أو لاتباع أسلوب حياتي خطاء، كالإسراف في تناول الأطعمة المليئة بالدهون والسكريات وعدم ممارسة الرياضة، وأشياء أخرى يقوم الكثيرون باتباعها.

مرض السكر

فقد أوضح الكثير من الدراسات الطبية الحديثة أن  نمط الحياة الخاطئ له عامل كبير في التعرض للإصابة بمريض السكر، ولذا عليك التعرف على الأطعمة التي تزيد من تعرض مريض السكر لارتفاع نسبته، وذلك وفقا لموقع "webmed  و"Medical News To Day".

البطاطس المقلية تعد من الأطعمة التي يعشقها الكثيرون ويفضلونها، ولكنها مرتفعة السعرات الحرارية، وهذا يتسبب في زيادة نسبة السكر في الدم وارتفاعه، ولذا عليك تجنب هذا الأمر بعدم تناولك لهذا النوع من الطعام.

وأشارت العديد من الدراسات الطبية أن تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة تزيد من فرص الإصابة بارتفاع نسبة السكر بالدم، ولذا عليك تجنب هذا الأمر.

الإكثار من تناول الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض  كالخبز والمكرونة والمعجنات، تزيد من فرص الإصابة بمشاكل في الصحة العامة للجسم أبرزها ارتفاع نسبة السكر بشكل كبير.

كما أكد التقرير أن الإسراف فى تناول الزبادى الغني بالسكريات كالفواكه أو السكر يزيد من فرص التعرض لارتفاع نسبة السكر فى الدم، وأيضا العصائر غير الطبيعية لأنها غنية بمواد حافظة ونسبة عالية من السكر.


مرض السكر

شهر التوعية ضد مرض السكر

اطعمة ممنوعة علي مريض السكر

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