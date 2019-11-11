شد الفرامل على مضاعفات مرض السكر.. روشتة للسيطرة على مرضك المزمن

كتبت هند عادل

نمط الحياة الصحي هو المفتاح لمنع أو تأخير المضاعفات المرتبطة بمرض السكر فزيادة الوعي وإدارة أفضل لعوامل الخطر تجعل مريض السكر مسيطرا على مرضه ولا يتغلب عليه، خاصة أن الأشخاص المصابين بداء السكري معرضون لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب، وقد يصابون به بشدة وفي سن أصغر من الأشخاص الذين لا يعانون من هذا المرض المزمن.

ووفقا لما ذكره موقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC فغالبًا ما تشترك مضاعفات مرض السكري في نفس عوامل الخطر، على سبيل المثال يعانى الكثير من المصابين بداء السكري من ارتفاع في ضغط الدم، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم أمراض العين والكلى، يميل مرض السكري إلى خفض الكولسترول الجيد والمعاناة من ارتفاع نسب الدهون الثلاثية والكولسترول الضار، هذه التغييرات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والتدخين يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب عند المصابين بالسكري.

المضاعفات الرئيسية لمرض السكرى

أمراض القلب والسكتة الدماغية: الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هم أكثر عرضة مرتين لمرض القلب أو السكتة الدماغية.

العمى ومشاكل العين الأخرى: يلحق الضرر بالأوعية الدموية في شبكية العين "اعتلال الشبكية السكري".

تكتل العدسة إعتام عدسة العين.

زيادة في ضغط السائل في العين الجلوكوما.

مرض الكلى: يمكن لمستويات السكر في الدم العالية أن تلحق الضرر بالكلى وتسبب مرض الكلى المزمن إذا لم يعالج يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي.

تلف الأعصاب الاعتلال العصبي: أحد أكثر مضاعفات مرض السكري شيوعًا ، يمكن أن يسبب تلف الأعصاب خدرًا وألمًا، غالبًا ما يؤثر تلف الأعصاب على القدمين والساقين ولكنه قد يؤثر أيضًا على الهضم والأوعية الدموية والقلب.

البتر: يمكن أن يؤدي التلف المرتبط بمرض السكري للأوعية الدموية والأعصاب، خاصة في القدمين، إلى إصابات خطيرة يصعب علاجها قد يكون البتر ضروريًا لوقف انتشار العدوى.

يمكن أن يؤدي مرض اللثة إلى فقدان الأسنان وزيادة نسبة السكر في الدم ، مما يجعل مرض السكري أكثر صعوبة، يمكن أن تزيد أمراض اللثة أيضًا من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

يزيد مرض السكري من خطر الاكتئاب، ويزداد هذا الخطر مع تطور المزيد من المشكلات الصحية المرتبطة بمرض السكري.

يمكن أن يسبب سكر الحمل، الذي يتم تشخيصه أثناء الحمل، مضاعفات خطيرة للأمهات أو أطفالهن ، مثل تسمم الحمل ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل، والإصابة الناتجة عن الولادة، والتشوهات الخلقية.

طرق الوقاية من مضاعفات مرض السكر



نمط الحياة الصحي هو خارطة الطريق لإدارة مرض السكري، والمفتاح لمنع أو تأخير المضاعفات:

اتبع خطة الأكل الصحي.

كن نشيطًا جسديًا لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع (30 دقيقة فقط ، 5 أيام في الأسبوع).

حاول الحفاظ على ضغط دمك أقل من 140/90 مم زئبق.

السيطرة على مستويات الكوليسترول في الدم.

توقف عن التدخين أو لا تبدأ.

الالتزام بالأدوية المحددة للتحكم في مستويات السكر في الدم وضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية.

إنقاص وزنك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.