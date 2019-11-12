رفع 1361 حالة إشغالات متنوعة فى بولاق الدكرور وجنوب والهرم والعمرانية

كتب سيد الخلفاوى

نفذت محافظة الجيزة سلسلة حملات مكبرة بالتوازى على مستوى الأحياء والمراكز والمدن تمكنت المحافظة خلالها من رفع إشغالات عشرات المقاهى والكافيتريات والمطاعم بنطاق الأحياء، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات التى تم شنها أمس إستهدفت إزالة الإشغالات من الطريق العام لتحقيق الانضباط مؤكداً أن الحملات نالت رضاء المواطنين وساهمت فى إحداث سيولة مرورية فى الشوارع الحيوية بالمحافظة، لافتاً أنه تم رفع 1361 حالة إشغالات متنوعة من خلال الحملات التى نظمتها الأحياء والمراكز بالتعاون مع شرطة المرافق.

واستعرض محافظ الجيزة عدداً من مجهودات الأحياء والمراكز فى ضبط الشوارع وإزالة الاشغالات حيث أكد أن حى جنوب قد قام برفع كل أوجه الأشغال من ميدان الجيزة وشوارع الأهرام ومراد والجامعة ويافع بن يزيد والغرفة وذلك خلال حملات مسائية تم شنها.

كما قام حى بولاق الدكرور برفع الإشغالات من شوارع المساكن والعشرين وكفر طهرمس ومزلقان شارع ناهيا وترعة المجنونة اضافه الى رفع اشغالات بعدد من الشوارع بحى العمرانية شملت شوارع العمدة والجامع ورمسيس والعريش وابراهيم خليل كما تم ضبط سيارة تروج عن منتجات غذائية بدون الحصول على التراخيص والتصريح من الجهة المختصة وذلك بشارع مشيل باخوم بحى الدقى وتم رفع الإشغالات من شوارع وادى النيل والنيل الأبيض وشهاب والسودان بحى العجوزة اضافه إلى رفع اشغالات المطاعم بشوارع الهرم وسيد مرعى والمنصورية بحى الهرم.

كما قام حى الوراق بتنفيذ حملة إشغالات أسفرت عن رفع إشغالات المقاهى بعدد من الشوارع بنطاق الحى كما تمكن حى شمال الجيزة من رفع إشغالات المقاهى والمحلات والمطاعم بشوارع محمد حجازى والعامل الأول.

وأكد محافظ الجيزة أنه بالتعاون مع شرطة المرافق تم تنظيم حملات لرفع الإشغالات بمراكز ومدن المحافظة فى حملات مسائية شملت منشاة القناطر وأوسيم والبدرشين وأبو النمرس والحوامدية والصف واطفيح والعياط وكرداسة والواحات البحرية، مشيراً إلى أن مركز العياط قام برفع الإشغالات بطريق مصر أسيوط الزراعى بنطاق قرية برنشت كما تم رفع عدد من الإشغالات بشوارع الثورة والجمهورية وسعد زغلول وصلاح سالم وطراد النيل وجمال عبد الناصر بمدينة الحوامدية.