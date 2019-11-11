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محافظة الجيزة تعيد فتح شارع أغلقه مواطن فى الوراق

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:51 م
محافظة الجيزة تعيد فتح شارع أغلقه مواطن فى الوراق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً فى حلها مؤكداً على الاستجابة لشكاوى المواطنين التى تم تلقيها خلال الأسبوع الماضى، وذلك فى إطار سعى المحافظة بالتواصل الدائم مع مواطنيها .

وتلقت المحافظة شكوى من سكان شارع المعتز بالله بحى الورق بشأن قيام أحد المواطنين ببناء سور وغلق الشارع، مما منع دخول وخروج المارة من الشارع، وتسبب فى إعاقة الحركة المرورية.

من جانبه، وجه محافظ الجيزة حى الوراق لاتخاذ اللازم وسرعة إزالة الاسوار محل الشكوى حتى سطح الأرض، وفتح الشارع أمام المارة وسكان المنطقة، كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة الدورية للمنطقة، للتأكد من عدم تكرار المخالفة، وتمت إزالة السور والإستجابة لشكوى المواطنين .

كما تلقت محافظة الجيزة شكوى من سكان شارع المعتز أحمد سلامه من شارع سكة الحاج على- المعتمدية – بولاق الدكرور بشأن انتشار مياه الصرف الصحى بجوار كشك كهرباء بالشارع، مما يسبب خطراً على المارة، حيث وجه محافظ الجيزة شركة الكهرباء بسرعة اتخاذ اللازم، حيث تم تركيب مرايا وردم الكابلات المكشوفة أمام صندوق الكهرباء والتسديد حوله بالإضافة إلى شفط مياه الصرف وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين .

وتلقت محافظة الجيزة شكوى المواطنين بوجود محل عصير مخالف بجوار مدرسة بالعمرانية وقد وجه محافظ الجيزة حى العمرانية ومديرية الشئون الصحية بشن حملات على المنشأة محل الشكوى وقد تم غلق المحل وتشميعه وقطع المرافق عنه وإتخاذ الاجراءات اللازمة حياله من قبل إدارات البيئة والصحة.


الجيزة

غلق شارع

شكاوي المواطنين

الوراق

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