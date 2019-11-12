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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:59 م
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رئيس غينيا يصدق على موعد إجراء الانتخابات التشريعية 16 فبراير 2020

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:00 م
رئيس غينيا يصدق على موعد إجراء الانتخابات التشريعية 16 فبراير 2020 رئيس غينيا ألفا كوندى
كوناكرى(أ ش أ)

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صدق رئيس غينيا ألفا كوندي اليوم على موعد إجراء الانتخابات التشريعية فى البلاد، والمقرر اجراؤها فى 16 فبراير عام 2020.

وقالت الرئاسة الغينية - في بيان نقل راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء، مقتطفات منه - إن المواطنين الغينيين الذين بلغوا سن الاقتراع والذين تم تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين للعام الحالي سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية في 16 فبراير 2020

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وكان رئيس مفوضية الانتخابات في غينيا قد أعلن - منذ يومين - أن الانتخابات التشريعية المؤجلة لشهور ستجرى فى 16 فبراير 2020، وذلك بعد اقتراحه خلال شهر سبتمبر الماضي إجراء تلك الانتخابات في 28 ديسمبر المقبل حيث ترى المنظمة الدولية للفرانكوفونية أن موعد إجراء الانتخابات فى 28 ديسمبر عام 2019 سيعاد النظر فيه، حيث تعد المنظمة جهة فاعلة في العملية الانتخابية، وهي مسئولة عن تنفيذ توصيات مراجعة السجل الانتخابى.


يذكر أن مفوضية الانتخابات بغينيا قالت في بيان إن الأجندة الجديدة تم اعتمادها بالإجماع من قبل 16 عضوا من أعضائها الحاضرين من أصل 17 وأن هذا الموعد الجديد يأتي في الوقت الذى تمر فيه غينيا بتحريض من خلال دعوة مجموعة من أحزاب المعارضة والنقابات والمجتمع المدني للاحتجاج من أجل عرقلة فترة ولاية ثالثة للرئيس كوندى.


يشار إلى أن البرلمان الحالى فى غينيا بدأ عمله في يناير عام 2014 لمدة 5 سنوات، حيث كان من المفترض إجراء الانتخابات في أواخر عام 2018 أو مطلع عام 2019، ولكنها لم تتم لأسباب سياسية وتقنية في خضم المشاجرات الساخنة بين أغلبية الرئيس كوندى والمعارضة.

 


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