إجراء الانتخابات التشريعية فى غينيا 16 فبراير 2020

كوناكرى(أ ش أ)

أعلن رئيس مفوضية الانتخابات فى غينيا أن الانتخابات التشريعية المؤجلة لشهور ستجرى فى 16 فبراير 2020، وذلك بعد اقتراحه خلال شهر سبتمبر الماضى إجراء تلك الانتخابات فى 28 ديسمبر المقبل.

وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد، أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية ترى أن موعد إجراء الانتخابات في 28 ديسمبر عام 2019 سيعاد النظر فيه، حيث تعد المنظمة جهة فاعلة في العملية الانتخابية، وهي مسئولة عن تنفيذ توصيات مراجعة السجل الانتخابي.

وقالت مفوضية الانتخابات بغينيا- في بيان- إن الأجندة الجديدة تم اعتمادها بالإجماع من قبل 16 عضوا من أعضائها الحاضرين من أصل 17.

وأضاف الراديو، أن هذا الموعد الجديد يأتي في الوقت الذي تمر فيه غينيا بتحريض من خلال دعوة مجموعة من أحزاب المعارضة والنقابات والمجتمع المدني للاحتجاج؛ من أجل عرقلة فترة ولاية ثالثة للرئيس ألفا كوندي.

يذكر أن البرلمان الحالي في غينيا بدأ عمله في يناير عام 2014 لمدة 5 سنوات، حيث كان من المفترض إجراء الانتخابات في أواخر عام 2018 أو مطلع عام 2019، ولكنها لم تتم لأسباب سياسية وتقنية في خضم المشاجرات الساخنة بين أغلبية الرئيس كوندي والمعارضة.