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رئيس الاستشعار عن بعد سابقا: القمر"طيبة-1" يقدم خدمات الاتصال للأماكن النائية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:18 م
رئيس الاستشعار عن بعد سابقا: القمر"طيبة-1" يقدم خدمات الاتصال للأماكن النائية مدحت مختار رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء سابقا
كتب ــ محمود راغب

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أكد مدحت مختار رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء سابقا، أن التخطيط لإطلاق القمر الصناعى المصرى الأول للاتصالات "طيبة-1"، بدأ منذ 6 سنوات، موضحا أن إطلاق هذا القمر سيكون له جدوى سياسية واقتصادية وفنية، لافتا إلى أن الجدوى الفنية تتمثل فى وجود متدربين شاركوا منذ لحظة التصميم والتصنيع لهذا القمر واكتسبوا خبرات عالية فى هذا المجال سيعود بالنفع على تكنولوجيا الاتصالات فى مصر.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء سابقا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاقتصاد العالمى مبنى على الخدمات الاقتصادية وهذا القمر سيكون له مردود اقتصادى قوى للدولة المصرية، حيث سيكون بمثابة بنية للاتصالات موازية للموجودة على الأرض ترفع الإتاحة لخدمات الاتصالات فى الأماكن النائية.

وأشار رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء سابقا، إلى أن أننا تأخرنا كثيرا والعالم سبقنا بعشرات السنين وتواجدنا فى مجال الأقمار الصناعية لتكنولوجيا الاتصالات كان يلزمها إرادة سياسية قوية وهو ما تحقق بفضل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا:"بالإصرار نجحنا أن يكون لنا مكان فى هذا المجال والقمر سيكون موجودا فى مدار فوق خط الاستواء 35.5 شرق وهو مكان ثابت باسم مصر يمثل امتدادا لأرض مصر فى الفضاء وتحميه الأمم المتحدة بالمعاهدات والقوانين".

وتعتزم جمهورية مصر العربية إطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات " طيبة -1 " يوم 22 من نوفمبر الجارى، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق " آريان-5 " وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسية " بأمريكا الجنوبية.

 


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تكنولوجيا الاتصالات

الاقمار الصناعيه

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