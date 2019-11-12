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مصر تحتفل بإطلاق القمر الصناعى المصرى الأول للاتصالات "طيبة-1" خلال أيام

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:35 ص
مصر تحتفل بإطلاق القمر الصناعى المصرى الأول للاتصالات "طيبة-1" خلال أيام القمر الصناعى طيبه 1
كتبت هند مختار

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تعتزم جمهورية مصر العربية إطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات " طيبة -1 " يوم 22 من نوفمبر الجارى، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق " آريان-5 " وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسية " بأمريكا الجنوبية .
 
وقد انتهت الشركة من عمليات إختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التواؤم الميكانيكى والكهربى بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء فى الموقع المدارى المخصص له لمدة خمسة عشر عاماً، حيث سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.
 
 
هذا وستتولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي " طيبة -1 " عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.
 
 
وبإطلاق القمر المصري " طيبة -1 " ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات،  بما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها إقليمياً ودولياً.
 
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طيبة 1

القمر الصناعى

مجال الإتصالات

اخبار مصر

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