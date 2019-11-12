رئيس أى فاينانس بقمة مصر الاقتصادية:4 مليارات جنيه تم تحصيلها إلكترونيا فى 4 شهور

كشف إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إى فاينانس، عن حصيلة إيرادات الدولة من التحصيل الإلكترونى وبلغت 4 مليارات جنيه منذ إطلاق منظومة التحصيل الإلكترونى لإيرادات الدولة مطلع شهر مايو الماضى.
وأضاف أن الشركة تعاونت مع الحكومة لتطبيق تلك المنظومة، ووزعت 20 ألف ماكينة تحصيل على مختلف الجهات الحكومية، ودربت 12 ألف موظف على استخدامها، وخلال تلك الفترة استخدمت نسبة 50% من تلك الماكينات بشكل يومى، والنسبة المتبقة لم تستخدم يومياً لعدة أسباب سواء تحتاج لتدريب أو إجراءات لتوعية المواطنين بالخدمة، وهو مجهود يتطلب تضافر الحكومة والبنوك القائمة على المشروعات والمؤسسات الإعلامية.
وأضاف سرحان، خلال كلمته بأعمال الجلسة الثانية بقمة مصر الاقتصادية الأولى، ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "مصر فى عصر التحول الرقمي.. هل تفوقت الحكومة على القطاع الخاص"، أنه بجانب تحصيل إيرادات الحكومة إلكترونياً، تعمل الحكومة على ميكنة الخدمات، وطبقت بالفعل نموذج بمدينة بورسعيد وقدمت 18 خدمة على منصة حكومية، وتعتزم تشغيل 47 نهاية العام، على أن تصل إلى 180 خدمة العام المقبل، مؤكدا على أهمية تلقى الخدمة الحكومية عن بعد لتسهيل العمل للمواطنين.
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