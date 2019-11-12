رئيس أى فاينانس بقمة مصر الاقتصادية:4 مليارات جنيه تم تحصيلها إلكترونيا فى 4 شهور

كتب: أحمد يعقوب وعبد الحليم سالم وهبة السيد ومدحت عادل وأحمد حسن وهانى الحوتى وإسلام سعيد.. تصوير حسين طلال وكريم عبد العزيز

كشف إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إى فاينانس، عن حصيلة إيرادات الدولة من التحصيل الإلكترونى وبلغت 4 مليارات جنيه منذ إطلاق منظومة التحصيل الإلكترونى لإيرادات الدولة مطلع شهر مايو الماضى.

وأضاف أن الشركة تعاونت مع الحكومة لتطبيق تلك المنظومة، ووزعت 20 ألف ماكينة تحصيل على مختلف الجهات الحكومية، ودربت 12 ألف موظف على استخدامها، وخلال تلك الفترة استخدمت نسبة 50% من تلك الماكينات بشكل يومى، والنسبة المتبقة لم تستخدم يومياً لعدة أسباب سواء تحتاج لتدريب أو إجراءات لتوعية المواطنين بالخدمة، وهو مجهود يتطلب تضافر الحكومة والبنوك القائمة على المشروعات والمؤسسات الإعلامية.