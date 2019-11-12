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"دور الكنيسة الاجتماعى" يتصدر اجتماع الأنبا باخوم بوفد كنسى بريطانى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:33 م
"دور الكنيسة الاجتماعى" يتصدر اجتماع الأنبا باخوم بوفد كنسى بريطانى الانبا باخوم والوفد البريطاني
سارة علام

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استقبل الأنبا باخوم المعاون البطريركى للكاثوليك، وفدا من الكنيسة الكاثوليكية البريطانية مساء أمس الإثنين بدار سيدة السلام التابع للكنيسة.

ذكر بيان صادر عن الكنيسة الكاثوليكية اليوم، أن الأنبا باخوم أطلع الوفد على الدور الاجتماعى والثقافي للكنيسة الكاثوليكية في مصر والتي تقدم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة وذلك ضمن جولة سياحية ودينية للوفد الكنسي البريطاني.

 وفداً من الكنيسة الكاثوليكية البريطانية، وهذا فى إطار جولتهم السياحية والدينية بمصر، وذلك فى دار سيدة السلام بمساكن الشيراتون، التابع للإيبارشية البطريركية.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية كنيسة كاثوليكية شرقية مستقلة انفصلت عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وارتبطت بشركة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكية في روما بفرعها الشرقي، أي أنه مسموح للأقباط الكاثوليك بالاحتفاظ بعاداتهم وطقوسهم الكنسية القبطية.

تضم هذه الكنيسة قرابة الربع مليون نسمة معظمهم مقيم في مصر والقسم الآخر موزع في بلاد المهجر، والكنيسة مقسمة إلى سبعة أبرشيات تدار من قبل سبعة مطارنة في المنيا والإسماعيلية وسوهاج وأسيوط والأقصر وأخيرا في الجيزة منذ 2006 يرأسهم بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ويوجد دير واحد للحياة التعبديَّة يتبع هذه الكنيسة يقع في كينج مريوط، وبشكل عام فإن العمل الرهباني في هذه الكنيسة ليس مقتصرا على حياة التعبد في الأديرة وإنما يقوم على العمل الرعوي في خدمة أبناء الكنيسة وفي العمل في الحقول الكنسية المختلفة، فهناك أكثر من خمسين رهبانية تعمل ف مصر منها 3 رهبانيات تأسست فيه

 

 


الانبا باخوم

وفد بريطاني

الكنيسة الكاثوليكية

الاقباط الكاثوليك

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