الأنبا باخوم: مناهج جديدة وموحدة لمدارس الأحد بالكنائس بالقاهرة والإسكندرية

سارة علام

أعلن الأنبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية عن تشكيل لجنة دائمة لتوحيد مناهج التربية الكنسية "مدارس الأحد فى كافة كنائس الإبراشية البطريركية التى تضم كنائس القاهرة والإسكندرية والدلتا.

وذكر بيان الكنيسة: "اجتمع الأب يونان شحاتة مسئول مكتب التعليم المسيحى بالإيبارشية البطريركية مع أعضاء اللجنة للبدء فى وضع مناهج موحدة لكل الايبارشية وكان الاجتماع بدار سيدة السلام التابع للإيبارشية البطريركية" .

وتم تكوين لجنة دائمة بقيادة محسن نبيل من كنيسة السيدة العذراء بشبرا لتحضير خطة المنهج الموحد على ضوء المناهج الموجودة على أن تنتهى من خطة المنهج يوم السبت 23 نوفمبر، على أن يعقد اجتماعا جديدا تعتمد خلالها الخطة النهائية، يليها توزيع الدروس مصنفة كتابيا وعقائديا وروحيا وتاريخيا واجتماعيا على لجان أخرى لتحضيرها.

فى سياق أخر، فإن الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك ترأس صلوات القداس الإلهى بالكلية الإكليركية بالمعادى أمس وذلك احتفالا بعيد شفيعها القديس لآون الكبير .

شارك فى الصلاة كلًا من الأنبا توماس عدلى مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك والأنبا دانيال لطفى مطران كرسى الإسماعيلية ومدن القناة للأقباط الكاثوليك والأب بيشوى رسمى رئيس الكلية الإكليركية.

وحضر الاحتفالية كلًا من المطران جورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر والمونسنيور جان سكرتير سفير دولة الفاتيكان بمصر والأب إيليا إسكندر المدبر الرسولى للاتين بمصر والأب مراد مجلع الخادم الإقليمى لرهبنة الأخوة الأصاغر " الفرنسيسكان ".

خلال الصلاة منح البطريرك درجات شماسية جديدة لكل من الشماس ميشيل ألفى،و الشماس ميخائيل صبحى، والشماس ملاك عادل، والشماس جرجس ناروزو الشماس مينا نصير والدرجة الإغنسُطسية " القارئ " لكلًأ من الشماس أبانوب كرمى والشماس ميلاد جميل والشماس نبيل كميل.