حبس عامل تخصص فى سرقة السيارات بالمطرية

كتب ـ عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية الجزئية، حبس عامل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، متهم ب سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن ضباط مباحث القسم المطرية، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "طارق.ع"، 24 سنة، عامل، عقب قيامه بسرقة سيارة ملك طبيب بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبتطوير مناقشة المتهم، اعترف بارتكابه عدد 4 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاد المتهم ضبط السيارات الثالثة والرابعة بمكان إخفائهم، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.