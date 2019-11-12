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حبس عامل تخصص فى سرقة السيارات بالمطرية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:19 م
حبس عامل تخصص فى سرقة السيارات بالمطرية سيارات مسروقة-أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية الجزئية، حبس عامل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات،  متهم بسرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
 
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن ضباط مباحث القسم المطرية، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "طارق.ع"، 24 سنة، عامل، عقب قيامه بسرقة سيارة ملك طبيب بأسلوب "توصيل الأسلاك".
 
وبتطوير مناقشة المتهم، اعترف بارتكابه عدد 4 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاد المتهم ضبط السيارات الثالثة والرابعة بمكان إخفائهم، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

حبس عامل

سرقة السيارات

توصيل السلك

قسم المطرية

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