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القبض على مسجل خطر وراء سرقة سيارة طالب بمنطقة القطامية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:40 م
القبض على مسجل خطر وراء سرقة سيارة طالب بمنطقة القطامية سرقة سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مسجل خطر، عقب قيامه بسرقة سيارة من أمام احد البنوك  بمنطقة القطامية.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من "احمد.ع" ١٩ سنة، طالب، افاد فيه باكتشافه سرقة سيارته من أسفل منزله ماركة ميتسوبيشي لانسر زرقاء.
 
ومن خلال التحريات التى باشرها المقدم محمد الألفى رئيس مباحث قسم شرطة القطامية ، امكن تحديد المتهم وتبين انه "واصف . ا . ع" ، 42 سنة، سائق، سبق اتهامه فى 16 قضية أخرهم القضية رقم 13606 لسنة 2018 جنح أول القاهرة الجديدة سرقة وسائل النقل.
 
وعلى الفور تمكن الرائد محمود سويف معاون مباحث القسم، ورجال المباحث بالقسم، من ضبط المتهم، وتبين أنه اثناء تفقد معاون مباحث القسم  بمنطقة القطامية لتفقد الحالة الأمنية، شاهد المتهم يقوم بفتح إحدى السيارات.
 
وبسؤاله أفاد أمام معاون مباحث القسم أنها ملكه ولا يحمل تراخيص لها، وبالكشف على اللوحات المعدنية تبين أنها ليست مدونة بقاعدة بيانات المرور، ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 10817 لسنة 2109 جنح التجمع الخامس.
 
وعلى الفور تم استدعاء المجنى عليه وأفاد بأن السيارة ملكه وأن اللوحات المعدنية المدونة عليها ليست الخاصة بالسيارة وقدم التراخيص المدون بيها شاسيه والموتور واللوحات الاساسية.
 
وبمواجهة المتهم اقر امام العميد عمرو إبراهيم مدير مباحث القطاع، بقيامه بسرقة السيارة من دائرة قسم التجمع الخامس عن طريق فك كالون باب السيارة وتوصيل الأسلاك، وقيامه بتركيب اللوحات المعدنية على السيارة لإخفاء معالم السيارة المتحصل عليها من واقعة السرقة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.
 
 

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