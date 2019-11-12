حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبالغ مالية ومشغولات من مخدومتها فى القاهرة الجديدة.

كانت البداية بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع من "نهال.ز"، 32 سنة، باكتشافها سرقة 35 ألف جنيه مصرى، و2 خاتم ذهبى وهاتف محمول من داخل الغرفة، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة، ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على العقار محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها خادمة المجنى عليها "س.ك"، 28 سنة، وسابق اتهامها فى 3 قضايا سرقة مساكن.

بإعداد الأكمنة بأماكن ترددها تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف المحمول والمصوغات الذهبية واتهمتها بالسرقة، وبالعرض على اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، تحرر عن ذلك محضر ملحق للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق.