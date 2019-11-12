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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12/11/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12/11/2019 فى مصر والدول العربية الطقس ارشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الثلاثاء ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية .

 
الطقس فى الأردن 

نهاراً

تبقى الأجواء أدفأ من المعتاد بقليل بالنسبة لهذا الوقت من العام.
وتظهر كميات متفرقة السحب المتوسطة والعالية في مختلف المناطق. 
وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة.
وفي خليج العقبة:
- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-15 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، مع ظهور كميات متفرقة من السحب المتوسطة والعالية. 
وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال.
 

الطقس فى فلسطين 

يتواصل مسلسل الإستقرار مع الرياح الشرقية في كافة المناطق الفلسطينية دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تراوح بين منتصف العشرينيات مئوية في الجبال والسواحل ونهاية الشعرينيات مئوية في السهول ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت.

 

 
 
 

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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