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حالة الطقس اليوم الإثنين 11/11/2019 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 11/11/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الإثنين ، ففى مصر  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تنخفض درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء أدفأ من المعتاد بقليل بالنسبة لهذا الوقت من العام، وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية في مختلف المناطق، وتكون الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، وقد تعمل على إثارة الأتربة في بعض المناطق، ويستمر تأثر أجزاء من البادية الجنوبية والجنوبية الشرقية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويُحتمل هُطول زخات أمطار محلية رعدية في تلك المناطق.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة،  ويحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من البادية الجنوبية والشرقية.

 

الطقس فى فلسطين 

تبقى الحرارة المرتفعة هي سيدة الموقف وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بشكل واضح يتخطة الستة درجات. ويبقى الجو جافاً بشكل لافت نتيجة إستمرار تأثر البلاد برياح شرقية تنشط أحياناً. وحتر في ساعات الليل تبقى الحرارة مرتفعة نسبياً وبالكاد ستهبط عن حاجز 18 مئية في أكثر المناطق الفلسطينية إرتفاعاً.

 

 


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