جامعة الزقازيق تنظم احتفالا باليوم العالمى للسكر لدعم متحدى المرض من طلابها

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تنظم وحدة السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة الزقازيق احتفالا باليوم العالمى للسكر غدا، وتبدأ فعالياته الساعة التاسعة والنصف صباحا بمستشفى الطلبة بالإدارة الطبية تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشرى، والدكتورة أمل دويدار رئيس قسم الباطنة العامة .

صرح بذلك الدكتور إيهاب سالم رئيس وحدة السكر والغدد الصماء بكلية الطب، مشيرا إلى أن احتفال هذا العام موجه لدعم ورعاية أبنائنا من متحدى مرضى السكر من طلاب الجامعة وتشمل فعالياته الكشف وفحص القدمين وتحليل السكر العشوائى وتحليل السكر التراكمى وفحص قاع العين بإشراف أساتذة الوحدة، ثم عقد ندوة تثقيفية عن مرض السكر لنشر الثقافة الصحية لدى الطلاب لتوعيتهم بمرض السكر وأعراضه وكيفية الوقاية منه، وأهمية التشخيص المبكر وإجراء التحاليل الخاصة بالمرض بشكل دورى ومنظم والرد على استفسارات الطلاب .

كما تستضيف جامعة الزقازيق فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق غدا الأربعاء، بدعوة من الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة فى الندوة الدينية التى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب للاحتفال بالمولد النبوى الشريف وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري.

وقال الدكتور عثمان شعلان أن الندوة تأتى فى إطار فعاليات الموسم الثقافى للعام الدراسى 2019/ 2020 والذى تحرص الجامعة على تنظيم فعالياته باستضافة رموز وقيادات سياسية ودينية وأدبية لرفع مستوى الوعى والثقافة لدى الطلاب بمختلف المجالات والتوعية بالمناسبات القومية والوطنية، مؤكدا على أن الندوة تكتسب أهمية خاصة من مناسبتها وهى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

وأضاف رئيس الجامعة أن مثل هذه اللقاءات من شأنها تنمية الوعى لدى الطلاب وتوسيع نطاق إدراكهم الفكرى وتصحيح ما لديهم من أفكار خاطئة عن تعاليم ديننا السمح التى تدعو للسلام وحب الأوطان والعمل،مشيراً إلى أن دور رجال الدين بالأزهر الشريف هو ترسيخ وإرساء البناء الأخلاقى للفرد والمجتمع وخاصة الشباب الفكر الوسطى المعتدل.