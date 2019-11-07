رئيس جامعة الزقازيق يتفقد لجان انتخابات الاتحادات الطلابية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، لجان انتخابات اتحاد طلاب كلية التربية للطفولة المبكرة للاطمئنان علي سير عملية الاقتراع وعدم وجود أي معوقات في عملية التصويت، والتي يختار فيها طلاب الفرقة الثانية أعضاء اللجنة الفنية حيث ترشح ثلاثة طلاب يفوز اثنان منهم فقط في حالة تخطي نسبة التصويت عن 50% ممن لهم حق التصويت بالكلية وعددهم 762 طالبا وطالبة .

وأوضح رئيس الجامعة خلال تفقده لجان الانتخابات، أن عملية التصويت بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساء، مشيرًا أن تتم عمليات الفرز وإعلان النتائج ستتم في نفس اليوم، على أن تتم جولة الإعادة يوم الاثنين 11 نوفمبر في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني طبقا للجدول المرسل من الوزارة .

وأكد شعلان على ضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وأن تتحلى عملية التصويت بالنزاهة والشفافية، وحث الطلاب على المشاركة بجدية في الانتخابات وممارسة الديمقراطية في اختيار ممثليهم من الطلاب .

الجدير بالذكر أنه تم عقد انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات التربية الرياضية بنات وعلوم ذوي الإعاقة والتأهيل والتمريض والحاسبات والمعلومات والتي انتهت بالتزكية نظرا لتنازل المرشحين .

وصرح محمد سمير مدير عام رعاية الشباب بأنه سيتم عقد انتخابات اللجان العليا بالكليات يوم الثلاثاء القادم، وانتخابات الأمين والأمين المساعد بكل كلية من كليات الجامعة الأربعاء القادم ، بينما سيتم عقد انتخابات اللجان العليا بالجامعة، والأمين والأمين المساعد لاتحاد طلاب الجامعة وذلك يوم الخميس القادم .

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية لانتخابات الاتحادات الطلابية الدكتور أحمد عناني منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة ريهام ايهاب زايد مستشار اللجنة الفنية ومدير مركز خدمة المجتمع، ادهم عزت مدير إدارة مكتب رئيس الجامعة، ومحمد سمير مدير رعاية الشباب، ومحمد طارق جعفر أمين اتحاد طلاب الجامعة السابق .