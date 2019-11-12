تعرف على مشروع خط تصريف مياه الأمطار بالعامرية استعدادًا للشتاء

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية عن تنفيذ مشروع خط تصريف مياه الأمطار بالطريق الصحراوي بقرية الجراري بالعامرية أول، كحل عاجل لمنع تراكم مياه الأمطار بها خلال النوات الغزيرة والانتهاء من التنفيذ خلال أيام.

×× ويرصد اليوم السابع فى نقاط أبرز المعلومات عن المشروع، كالتالى: