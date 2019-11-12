تعرف على مشروع خط تصريف مياه الأمطار بالعامرية استعدادًا للشتاء

أعلنت محافظة الإسكندرية عن تنفيذ مشروع خط تصريف مياه الأمطار بالطريق الصحراوي بقرية الجراري بالعامرية أول، كحل عاجل لمنع تراكم مياه الأمطار بها خلال النوات الغزيرة والانتهاء من التنفيذ خلال أيام.
×× ويرصد اليوم السابع فى نقاط أبرز المعلومات عن المشروع، كالتالى:
- محافظة الإسكندرية قد بدأت فى تنفيذ المشروع من خلال حي العامرية أول وبمشاركة من المجتمع المدني
- المشروع تضمن إنشاء خط تصريف مياه الأمطار بالطريق الصحراوي أمام قرية الجراري بالكيلو 23.5 لنقل مياه الأمطار من أمام الجراري إلي الجانب الآخر من الطريق الصحراوي.
- يتم تصريف الأمطار من خلال شبكة مواسير أعلي كوبري المشاة لتوصيلها للجانب الآخر من الطريق حتي مصرف غرب النوبارية.
- يتم تجمع فيه مياه الأمطار عن طريق شنايش ونزول المياه بالسريان الطبيعي إلي البئر لدفع المياه لأعلي كوبري المشاه عن طريق طلمبة، حتي مرورها للجانب الآخر من الطريق الصحراوي وصولا لمصرف غرب النوبارية.
- المشروع تشارك حي العامرية أول بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية
- المشروع جاء بعد توصيات من محافظ الإسكندرية بضرورة، الانتهاء من تنفيذ حلول مؤقتة وعاجلة بالمنطقة وذلك حين تطبيق الحل الدائم لمنع تراكم مياه الأمطار بالمنطقة خلال النوات الغزيرة.
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