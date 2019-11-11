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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:53 م
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انتهاء من مشروع خط تصريف مياه الأمطار بالعامرية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:04 م
انتهاء من مشروع خط تصريف مياه الأمطار بالعامرية محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية ، عن تنفيذ مشروع خط تصريف مياه الأمطار بالطريق الصحراوي بقرية الجراري بالعامرية أول ،كحل عاجل لمنع تراكم مياه الأمطار بها خلال النوات الغزيرة والانتهاء من التنفيذ خلال أيام ،و ذلك تنفيذا لتكليف  محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، الى رئيس حي العامرية أول، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، والانتهاء من تنفيذ حلول مؤقتة وعاجلة بالمنطقة وذلك حين تطبيق الحل الدائم لمنع تراكم مياه الأمطار بالمنطقة خلال النوات الغزيرة.

و أشار بيان صادر اليوم، إلى أن محافظة الإسكندرية قد بدأت فى تنفيذ المشروع من خلال حي العامرية أول  و بمشاركة من المجتمع المدني، وذلك لانشاء خط تصريف مياه الأمطار بالطريق الصحراوي أمام قرية الجراري بالكيلو 23.5 لنقل مياه الأمطار من أمام الجراري إلي الجانب الآخر من الطريق الصحراوي ،من خلال شبكة مواسير أعلي كوبري المشاة لتوصيلها للجانب الآخر من الطريق حتي مصرف غرب النوبارية.

يذكر أن المشروع عبارة عن تصريف مياه الأمطار بالطريق الصحراوي أمام واحة الجراري الكيلو 23.5 وذلك عن طريق عمل خط طرد أمام الجراري يتجمع فيه مياه الأمطار عن طريق شنايش ونزول المياه بالسريان الطبيعي إلي البئر لدفع المياه لأعلي كوبري المشاه عن طريق طلمبة، حتي مرورها للجانب الآخر من الطريق الصحراوي وصولا لمصرف غرب النوبارية.

 


الاسكندرية

غرب الاسكندرية

الصرف الصحى

تصريف الامطار

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