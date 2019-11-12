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تعرف على الأوراق المطلوبة وإجراءات إصدار ترخيص هدم مبنى بسوهاج

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:00 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة وإجراءات إصدار ترخيص هدم مبنى بسوهاج هدم مبانى
سوهاج محمود مقبول

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يعتبر مراكز التطوير التكنولوجى بمحافظة سوهاج من أهم المشروعات القومية التى تم تنفيذها بعدد من الوحدات المحلية من أجل رفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وقت، وتفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد.

اليوم السابع يستعرض أحد الخدمات التى تقدمها تلك المراكز وهى "طلب ترخيص بالهدم للمبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط تعرف على المستندات والأوراق المطلوبة":

1 - طلب ترخيص بالهدم للمبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط

2 - صورة بطاقة الرقم القومى ( والأصل للاطلاع ) .

3 - عقد مسجل يثبت ملكية الطالب للمبنى المطلوب هدمه.

4 - شهادة من مأمورية الشهر العقارى تفيد عدم وجود رهونات على العقار أو خلافه.

5 - كشف من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم اقرار من المالك موثق بالشهر العقارى يفيد ذلك.

6 - رسم مبسط للموقع مبينا عليه المبنى المطلوب هدمه وأسماء الشوارع والمبانى المجاورة معتمدا من مهندس نقابى مدنى أو عمارة.

7 - توكيل رسمى فى حالة الوكالة.

- مستندات تقدم قبل الشروع فى تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها:

8 - تعهد من (مهندس نقابى أو مكتب هندسى) إنشائى أو معمارى بالإشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها طوال مدة التنفيذ.

9 - تقرير هندسى مشتملا على الأسلوب الفنى الذى سيتبع فى تنفيذ أعمال الهدم و خطوات وطريقة التنفيذ والأسلوب المتبع فى تأمين سلامة المبانى المجاورة.

10 - مستند يفيد التعاقد مع أحد المقاولين المسجلين بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لتنفيذ أعمال الهدم المرخص بها فأذا كانت قيمة الأعمال تقل عن القيمة المحددة فى قانون الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فيتم تقديم مستند يفيد التعاقد مع أحد المقاولين.

 


سوهاج

محافظة سوهاج

طلب ترخيص هدم

مركز تكنولوجيا المعلومات

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