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مياه سوهاج تبدأ أعمال إصلاح خط مياه قرية قلفاو

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:51 م
مياه سوهاج تبدأ أعمال إصلاح خط مياه قرية قلفاو محطة مياه - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ،أنه جارى إصلاح خط المياه الناقل من محطة مياه غرب سوهاج، بقطر 8 بوصة بشارع الجمهورية والمؤدى إلى قرية قلفاو،والذى تعرض للكسر، نتيجة قيام المقاول بأعمال القطعيات على خط المياه 10 بوصة الجاري تنفيذه حالياً.

وأشار رئيس مياه سوهاج  فى بيان له ، أنه تم فتح خط المياه البديل، من محطة مياه الشيخ مكرم لقرية قلفاو لتامين احتياجات المواطنين بالقرية من مياه الشرب ولمنع انقطاع المياه عن القرية خلال فترة الاصلاح.

 


سوهاج

مياه الشرب

قلفاو

الشيخ مكرم

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