مياه سوهاج تبدأ أعمال إصلاح خط مياه قرية قلفاو

سوهاج – عمرو خلف

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ،أنه جارى إصلاح خط المياه الناقل من محطة مياه غرب سوهاج، بقطر 8 بوصة بشارع الجمهورية والمؤدى إلى قرية قلفاو،والذى تعرض للكسر، نتيجة قيام المقاول بأعمال القطعيات على خط المياه 10 بوصة الجاري تنفيذه حالياً.

وأشار رئيس مياه سوهاج فى بيان له ، أنه تم فتح خط المياه البديل، من محطة مياه الشيخ مكرم لقرية قلفاو لتامين احتياجات المواطنين بالقرية من مياه الشرب ولمنع انقطاع المياه عن القرية خلال فترة الاصلاح.