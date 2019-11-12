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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:32 م
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تسهيلات للحالات الانسانية فى إدارة تصاريح العمل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:12 م
تسهيلات للحالات الانسانية فى إدارة تصاريح العمل تقديم تسهيلات لكبار السن-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واتخذت الإدارة العامة لتصاريح العمل بعض الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

 

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة عددًا من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج التصاريح الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.


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تقديم تسهيلات لكبار السن

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