سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بمصلحة الجوازات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:39 م
صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بمصلحة الجوازات مساعدة كبار السن من قبل ضباط الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
 
مساعدة المرضى
مساعدة المرضى
 
واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، والمرضى وغير القادرين على الحركة، بمقرات أقسام الجوازات وخارجها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم، حيث أكدت الداخلية إستمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.
 
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
 
مساعدة كبار السن
مساعدة كبار السن
 

الجوازات

مصلحة الجوازات

تسهيلات

كبار السن

ذوي الاعاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. ضبط 26 قضية تزوير وانتحال صفة في مصلحة الجوازات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:39 م

صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بمصلحة الجوازات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:32 م

صور..أهالى دار السلام بسوهاج يطلبون مستشفى ومكاتب جواز سفر وضرائب وتأمينات

السبت، 02 نوفمبر 2019 03:00 ص

ممنوع الابتسام أو تغطية الوجه أو ارتداء نظارة..جوازات السفر البيومترية السبب

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 02:47 م

الشرطة فى خدمة الشعب.. تسهيلات لكبار السن والمرضى بالجوازات.. صور

الأحد، 27 أكتوبر 2019 12:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى غدا

الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى غدا

"حماية المستهلك" يلزم الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية

"حماية المستهلك" يلزم الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية

وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب كينيا منافس الفراعنة بتصفيات أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب كينيا منافس الفراعنة بتصفيات أفريقيا

فيديو.. مغربية عن تقبيل يد إيفانكا ترامب: تقليد متوارث عن الأجداد

فيديو.. مغربية عن تقبيل يد إيفانكا ترامب: تقليد متوارث عن الأجداد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة