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تحرير 2391 محضر سرقة كهرباء خلال عامين بالقليوبية وتحصيل 10 ملايين جنيه

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:18 م
تحرير 2391 محضر سرقة كهرباء خلال عامين بالقليوبية وتحصيل 10 ملايين جنيه عداد كهرباء - أرشيفية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن قطاع الضبطية بكهرباء القليوبية كثف جهوده خلال الفترة الأخيرة لمواجهة سرقات الكهرباء والحد منها بكل أشكالها، مشيرة إلى أنه بلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها من سرقات الكهرباء بالقليوبية في الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 31 أغسطس 2019، بلغ 2391 محضرا.

 

وأضافت "بركات" لـ "اليوم السابع"، أن تم تحصيل قيمة تلك السرقات والتي بلغت 10 ملايين و338 ألف و686 جنياه، مشيرة إلى أنه تم فصل 2143 من بين المحاضر المحررة بقيمة 4 ملايين و107 آلاف و587 جنيها، موضحة أنه بلغ عدد المحاضر التي لم يتم فصلها حتى الآن 248 محضرا بقيمة 6 ملايين و231 ألفا و99 جنيها.

 

وأوضحت، أنه يتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء، لتنظيم حملات مستمرة، لضبط كافة مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد بالمحافظة وتحصيل الغرامات، على بعض المنازل والمحلات التجارية فى إطار المحافظة على المال العام، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

 

 

 

 

 


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سرقات الكهرباء

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