"شباب الأمل" مبادرة لتزيين محولات الكهرباء بالقليوبية بالجهود الذاتية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

"شباب الأمل"، مبادرة أطلقها مجموعة من الشباب ب القليوبية لتجميل وتزيين محولات الكهرباء إلى جانب تجميل الميادين، والتى نالت إعجاب الجميع ليس هذا فحسب بل دفعت تلك المناظر الخلابة بعض المواطنين إلى التقاط مجموعة من الصور "السيلفي" أمام تلك المحولات بعد تزيينها، وتحويلها من المنظر الذى كانت عليه إلى منظر جمالى خلاب جذب أنظار الجميع.

فى البداية قال جمال صبيح منسق عام مبادرة شباب الأمل، إن مجموعة الشباب وفكرة المبادرة عند انطلاقها استهدفت تقديم العديد من الأعمال الخدمية لأبناء القليوبية فى الشارع، مشيرا إلى أنه تم عقد مجموعة اجتماعات مع الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، للتنسيق لبدء انطلاق المبادرة والتى استهدفت تزيين محولات الكهرباء، موضحا "منظر بعض المحولات صعب جدا وجاء هدف المبادرة تحويل هذا المنظر إلى لوحة جمالية".

وأضاف "صبيح" لـ "اليوم السابع"، أن شباب المبادرة بدأ جمع مبالغ مالية بالجهود الذاتية فيما بينهم لشراء أدوات ومستلزمات الدهان لتحويل تلك المحولات للوحات جمالية، وبالفعل تم بدء العمل على أرض الواقع، وتم الانتهاء من تزيين 20 محول كهرباء بمدينة بنها حتى الآن على مدار 7 مبادرات، مشيرا إلى أنه أثناء فترة العمل وجد شباب المبادرة مجموعة من المواطنين يلتقطون صورا "سيلفى" مع المحولات بعد تجميلها.

وأوضح "صبيح"، أن افراد المبادرة من شباب الجامعات والموظفين لذا يتم التنسيق للنزول الجمعة والسبت من كل أسبوع، موجها الشكر للدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، موضحا أنهم تلقوا الفكرة بترحاب وقدموا كل سبل التسهيلات لانطلاق المبادرة من خلال التنسيق مع الكهرباء، مشيرا إلى أن تكريم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق يعتبر كلمة شكر كبيرة لشباب المبادرة على ما قدموه، وخصوصا أنه تم عرض ما تم إنجازه أمام المجلس التنفيذى بالمحافظة فى حضور كل التنفيذيين.

وفى هذا السياق قال تامر العرب، المنسق المالى والإدارى لمبادرة "شباب الأمل"، إن المبادرة شبابية بالكامل وتعمل بالجهود الذاتية وليس لديها أى ممول خارجى، وكل ما قامت به المبادرة بالجهود الذاتية من أعضائها منها تجميل محولات مناطق "عزبة البرنس، الرملة، والمساكن" ببنها، وتتم المبادرة أسبوعيا، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مركز ومدينة كفر شكر لتطبيق المبادرة بها على المحولات الكهربائية.

وأضاف "العربي" لـ "اليوم السابع"، أنه يتم حاليا عمل حصر لكامل المحولات الكهربائية بمدينة كفر شكر لتوسيع عمل المبادرة خلال الايام المقبلة، مشيرا إلى أن شباب المبادرة استقبلوا الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، خلال قيامهم بتزيين محولات الكهرباء وقدموا الدعم لفريق المبادرة بالكامل، إلى جانب التنسيق مع مجلس المدينة والكهرباء لإزالة اية معوقات.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أنه تم عقد اجتماع مع الشباب مؤسس المبادرة، وتم طرح جميع الرؤى، وعلى الفور تم الاتفاق مع الشباب على تسهيل كافة العقبات التى تواجههم خلال فترة تدشين المبادرة بالمدينة والتنسيق مع شركة الكهرباء بالقليوبية، إلى جانب عمل حصر لكل محولات المدينة كمرحلة أولى، وفور الانتهاء منها يتم رصد محولات القرى التابعة للمدينة لتزيينها هى الأخرى بتلك الرسومات الجميلة.

وأضافت نائب محافظ القليوبية، أن هذه المبادرة جاءت ضمن مجموعة المبادرات التى تم إطلاقها من قبل بالمحافظة لتجميل القرى ومنها "قريتك جنتك" و"بإيدينا هنجمل قريتنا" و"قريتنا حلوة بينا"، والتى تستهدف تطوير مداخل القرى وتحويلها إلى مناطق جذابة إلى جانب تشجيرها وتزيينها، بأيدى شباب القرى، إلى جانب تحويل مقالب القمامة بتلك القرى إلى حدائق ومتنزهات ومتنفس جديد لأهالى القرى، مناشدة الشباب بالمشاركة بتلك المبادرات وتعميمها على كل قرى المحافظة لتجميلها.

وبدوره أكد المهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها بالقليوبية، أنه تم بالفعل تقديم جميع التسهيلات للشباب المشاركين بالمبادرة، موضحا أنه تم عمل حصر لكل أكشاك محولات الكهرباء الموجودة بنطاق المدينة، حيث بلغ عدد تلك الأكشاك 320 كشك محمول كهربائى، وعلى الفور بدأ الشباب بالعمل فى تزيين تلك الأكشاك، وانتهوا بالفعل من تزيين 9 أكشاك حتى الآن بمناطق مختلفة بالمدينة.

وأضاف "سلامة" لـ"اليوم السابع"، أن شباب المبادرة قاموا بتوفير مجموعة كبيرة من الأدوات ومواد الدهان التى يستخدمونها فى طلاء أكشاك محمولات الكهرباء، إلا أنه تواصل مع مسؤولى شركة الكهرباء بالمدينة وتم توفير مبلغ كدعم لشباب المبادرة لاستكمال الأدوات الباقية وشراء ما يلزمهم من مون لاستكمال أعمال الدهانات لأكشاك الكهرباء بالمدينة والتى يصل إجماليها 320 كشك محمول كهرباء، حتى تظهر عاصمة القليوبية بالشكل اللائق والمشرف من جديد.

فيما كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اعضاء المبادرة بالاجتماع التنفيذى للمحافظة، ومنحهم شهادات تكريم مقدما الشكر لهم على تلك اللمسات الجميلة التى حولت هذه المحولات والتى يكون بعضها منظرا غير لائق بالمدن أو القرى إلى صور فى أبهى أشكالها، مشيرا إلى أن المحافظة تقدم كامل الدعم لكل المبادرات التى من شأنها تحسين وتجميل الشارع القليوبى.



























































