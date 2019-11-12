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تجديد حبس مشرف إنتاج سرق محتويات خزينة مصنع يعمل به فى أكتوبر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:46 م
تجديد حبس مشرف إنتاج سرق محتويات خزينة مصنع يعمل به فى أكتوبر سرقة خزينة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس مشرف إنتاج بأحد المصانع، لاتهامه بسرقة محتويات خزينة المصنع بمدينة 6 أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
انتقل المقدم محمد داود، رئيس مباحث ثان أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهول سرق 6 دفاتر شيكات ومبلغ مالي عن طريق كسر الخزينة، بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، مشرف إنتاج بالمصنع، مقيم بمنشأة القناطر بالجيزة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مضيفا أنه عقب انتهاء ورديته وخروجه من المصنع تسلل مرة أخرى للاختباء داخل المصنع لحين انتهاء الوردية الثانية، ثم توجه لورشة الصيانة وأحضر قاطع كهربائى، وقام بقطع مفصلات الخزينة، واستولى منها على المسروقات وفر هارباً عن طريق باب البضائع، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى، وأضاف بقيامه بالتخلص من دفاتر الشيكات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.
 
 
 
 

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