أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط متهم بسرقة خزينة مصنع بلاستيك بـ 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، للقبض على متهم هارب في واقعة تعرض خزينة مصنع بلاستيك بمدينة 6 أكتوبر، للسرقة، واستيلاء تشكيل عصابي على مبلغ 700 ألف جنيه، كما ألقى رجال المباحث القبض على متهم جديد، ليصل عدد المتهمين المضبوطين إلى 5 أشخاص، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

واعترف أحد المتهمين المضبوطين يعمل سائق، أنه استغل تردده على الشركة فى الحصول على بعض المعلومات الخاصة بكيفية الدخول والخروج، وموعد انصراف العاملين بالمصنع لتنفيذ السرقة.

وأضاف المتهمون، أنهم ارتكبوا السرقة، وقت فراغ المصنع من العاملين به، حيث تسللوا للغرفة التى تحتوى على الخزينة، وتمكنوا من كسرها بواسطة "أجنة" حديدية، ثم استولوا على محتوياتها من نقود، والتى بلغت 700 ألف جنيه، وفروا هاربين، ثم قسموا المبلغ بينهم بالتساوى والعدل.

وأرشد المتهمون عن مبلغ 378 ألف جنيه، من النقود المسروقة، كما اعترفوا أن باقي المبلغ بحوزة المتهم الهارب.

وذكر المتهمون أنهم استخدموا سيارتين ملاكى فى ارتكاب السرقة، ونقل المبلغ المسروق لمحل إقامتهم، وأرشد المتهمون عن أسلحة نارية الية غير مرخصة كانت بحوزتهم وقت ارتكاب السرقة.

وتم ضبط المتهمين، بعد تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمبلغ 700 ألف جنيه، من خزينة أحد المصانع.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن "أحمد.ح"، و"رمضان.ص"، و"محمد.ص"، و"محمد.ج"، ومتهمين آخرين سابق اتهامهمت فى عدة قضايا، وراء ارتكاب السرقة.

وبإعداد عدة أكمنة، وبالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، تمكن رجال المباحث من ضبط 5 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالى المسروق، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.