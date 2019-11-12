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تأجيل محاكمة 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين" للغد

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:30 م
تأجيل محاكمة 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين" للغد المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين"، لجلسة غدا الأربعاء 13 نوفمبر لمرافعة الدفاع.
 
كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن الصادرة ضد 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
 
وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
 
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

اقتحام قسم التبين

احداث التبين

المستشار سعيد الشربينى

جنايات القاهرة

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