سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين" لجلسة 12 نوفمبر

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:14 م
تأجيل محاكمة 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين" لجلسة 12 نوفمبر محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة 9 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين"، لجلسة 12 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.


اقتحام قسم التبين

احداث التبين

المستشار سعيد الشربينى

جنايات القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة