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بدء استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع ببشاير الخير والأسمرات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:51 م
بدء استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع ببشاير الخير والأسمرات عدادات غاز
كتبت – مروة الغول

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم البدء في تطبيق مشروع تجريبي لعدد 20 ألف عداد مسبق الدفع بمشروعي  بشاير الخير بمحافظة الأسكندرية وحي الأسمرات بمحافظة القاهرة للتأكد من كفاءة المنظومة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام عدادات الغاز مُسبقة الدفع .

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع التجريبي بنهاية شهر ديسمبر 2019 تمهيداً لتعميم تطبيق تلك الآلية بنجاح إلى أنه  وللإسراع في تطبيق المنظومة قامت وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء شركة جديدة متخصصة في تصنيع العدادات مسبقة الدفع.

ولفتإلى أنه من المتوقع بدء الإنتاج بحلول شهر يناير 2020 بطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 500 ألف عداد خلال الفترة من يناير 2020 وحتى 30/06/2020 مع رفع الطاقة الإنتاجية بدءاً من 1/07/2020 الى مليون عداد سنوياً.

 


عدادات الغاز

إستخدام عدادات الغاز مُسبقة الدفع

بشاير الخير بمحافظة الأسكندرية

حي الأسمرات

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