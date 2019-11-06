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العصار يشهد توقيع عقد اتفاق لتأسيس شركة مساهمة لإنتاج عدادات الغاز

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:37 ص
العصار يشهد توقيع عقد اتفاق لتأسيس شركة مساهمة لإنتاج عدادات الغاز العصار خلال التوقيع
كتب ــ زكى القاضى

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شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أسامة النقلي رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس، والمهندس مصطفي هلال نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس للتخطيط والمشروعات مراسم توقيع عقد اتفاق بين " شركة المعصرة للصناعات الهندسية " إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي  وشركة "  جاز مترو للصناعات " وشركة "السويدي اليكتروميتر" بهدف تأسيس  شركة مساهمة تكون متخصصة في إنتاج عدادات الغاز، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.
 
يأتي توقيع هذا العقد في ظل التأكيد على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى باستغلال فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة وبالتعاون مع القطاع الخاص من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والخدمية لصالح مختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين، ويهدف هذا التعاون إلى الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة ( المعصرة جاز مترو )تكون مسؤولة عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتركيب وتشغيل وصيانة جميع أنواع عدادات قياس استهلاك الغاز الطبيعي (مسبقة الدفع) والأنظمة المكملة لها بكافة مستلزماتها وأجهزه الاختبار اللازمة لها.
 
ومن جانبه، أعرب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات عن ثقته في أن تلك الشركة  تعتبر خطوة مهمة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال استغلال الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية الكبيرة لدى وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع القطاع الخاص في تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.
 
كما أشاد المهندس عماد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة شركة " السويدي اليكتروميتر" بخبرات وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة  والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، معربا عن تطلع شركة " السويدي اليكتروميتر "  للتوسع في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع " وزارة الإنتاج الحربى "  تمتد إلي مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتنفيذ مشروعات التنمية وتلبية احتياجات السوق المحلي والإفريقي، مشيرا إلي أن شركة "المعصرة جاز مترو" سوف تبدأ في الإنتاج بداية من يناير 2020 بطاقة إنتاجية مليون عداد سنويا.
 
وأوضح  إبراهيم علي إبراهيم أبو العنين رئيس مجلس إدارة شركة  " جاز مترو للصناعات "  أنّ توقيع هذا العقد يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية، من أجل دعم وتشجيع وتنمية الصناعات والمنتجات المحلية، إذ يتم الاستفادة من خبرات شركات الإنتاج الحربي في مجال إنتاج عدادات الغاز لتلبية احتياجات الشركة الجديدة  من عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع والذكية، إلى جانب تطوير منظومة قياس استهلاك الغاز وتقليل الفاقد من الاستهلاك، للنهوض بصناعة العدادات بما يطابق المواصفات الفنية المطلوبة.
 
 

العصار

استهلاك الغاز

الانتاج الحربى

اخبار الانتاج الحربى

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