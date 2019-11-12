اليوم السابع: قمة مصر الاقتصادية الأولى ترسم ملامح مرحلة "ما بعد الإصلاح"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، عددا من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل قمة مصر الاقتصادية الأولى، وملامح مستقبل مصر ما بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الروسى، وإطلاق القمر الصناعى المصرى الأول للاتصالات طيبة 1 فى 22 نوفمبر الجارى.



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- إطلاق القمر الصناعى المصرى الأول للاتصالات طيبة 1 فى 22 نوفمبر الجارى



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