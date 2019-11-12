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اليمن: التحالف يدعم "أمن المنشآت" بحماية 42 منشأة حكومية بعدن

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:52 م
اليمن: التحالف يدعم "أمن المنشآت" بحماية 42 منشأة حكومية بعدن الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية بأن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قام بدعم أمن المنشآت اليمنية لحماية 42 منشأة حكومية فى محافظتى (عدن - لحج).
 
وقالت مصادر عسكرية، "إن المنشآت التى تمت المساعدة بحمايتها تنوعت ما بين مبانٍ حكومية ومنشآت نفطية وأخرى للطاقة، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة موارد الدولة اليمنية واستمرار عمل أجهزتها".
 
ويعتبر "أمن المنشآت اليمنية"، من القطاعات الأمنية التى تدربت تدريبًا مكثفًا على التعامل مع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وكيفية التصدى لأى هجوم على المنشآت الهامة.
 
وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادى، الثلاثاء الماضى، أن الحكومة ستعود إلى عدن خلال أسبوع. 
 
يأتى ذلك، تنفيذًا لبنود اتفاق "الرياض" الذى أكد أن قوات الشرطة والنجدة فى محافظة عدن ستتولى مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالى وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن فى المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
 

اليمن

التحالف العربى

تحالف دعم الشرعيه

الجيش اليمنى

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