سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إسقاط طائرتين حاولتا استهداف مقر قيادة التحالف العربى جنوبى اليمن

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:21 م
إسقاط طائرتين حاولتا استهداف مقر قيادة التحالف العربى جنوبى اليمن قوات التحالف العربى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسقطت دفاعات التحالف العسكرى ضد الحوثيين فى اليمن، اليوم الأربعاء، طائرتين مسيرتين حاولت بهما الجماعة استهداف مقر لقيادة التحالف فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن.

 

وأبلغ مصدر عسكرى يمنى، وكالة "سبوتنيك"، بأن "منظومة الباتريوت التابعة للتحالف، أسقطت طائرتين مسيرتين أثناء محاولتهما استهداف مقر قيادة التحالف فى مديرية المخا غرب تعز".

 

وأكد المصدر أن العملية لم تسفر عن وقوع خسائر.

 

يأتى ذلك بعد يومين من اعتراض دفاعات القوات السعودية فى العاصمة المؤقتة عدن، طائرة مُسيرة أثناء تحليقها فى سماء مقر قيادة التحالف فى منطقة صلاح الدين بمديرية البريقة غرب عدن.

 


التحالف العربى

اليمن

السعودية

طائرتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: لقاءات الساعات الأخيرة قبل اجتماع سد النهضة

اليوم السابع: لقاءات الساعات الأخيرة قبل اجتماع سد النهضة

شاهد.. محمد عز ومحمد رجب فى كواليس تصوير مسلسل الأخ الكبير

شاهد.. محمد عز ومحمد رجب فى كواليس تصوير مسلسل الأخ الكبير

الأعلى لاتحاد دولة الإمارات يعيد انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة

الأعلى لاتحاد دولة الإمارات يعيد انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة

موجز 6.. السيسي يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجارى

موجز 6.. السيسي يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجارى

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار

السيسى يشدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزالها بالجوانب السياسية

السيسى يشدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزالها بالجوانب السياسية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة