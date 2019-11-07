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كيف تغير الموقف لصالح "فتاة العياط" حتى إخلاء سبيلها .. التقارير تجيب

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:14 م
كيف تغير الموقف لصالح "فتاة العياط" حتى إخلاء سبيلها .. التقارير تجيب فتاة العياط - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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شهدت قضية فتاة العياط تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة حسنت من موقف "أميرة أحمد" 15 سنة المتهمة بقتل سائق ميكروباص اتهمته بالشروع فى اغتصابها ودعمت موقفها فى القضية.
 
أبرز التطورات التى شهدتها قصة فتاة العياط كانت بعد ورورد تقرير الطب الشرعي الذي أثبت صحة أقوال الفتاة، وأنها كانت وحيدة فى مسرح الجريمة، التى شهدت مقتل السائق "الأمير مهند".
 
 
التقرير الثانى الذى دعم من موقف الفتاة فى القضية، هو تقرير تحليل "دى.أن.أى" للجلد الذى عثر عليه بين أظافر القتيل، وتبين أنه غير متعلق بأى من المتهمين فى القضية، وهو ما دعم أقول الفتاة بأنها كانت وحيدة على مسرح الجريمة.
 
 
من بين الأدلة التى دعمت موقف الفتاة هو تطابق أقوالها مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي، وثبوت أن وفاة المجنى عليه حدثت نتيجة طعنتين محكمة الحدوث  بذات الاداة (سكين)، التى كانت تحملها الفتاة أثناء دفاعها عن نفسها ضد السائق القتيل.
 
وكانت محكمة شمال الجيزة أخلت سبيل الفتاة بدون كفالات مالية، بعد ورود تقرير الطب الشرعي فى قضية فتاة العياط، والذى دعم من موقفها، وأنهى فريق دفاع الفتاة إجراءات إخلاء سبيلها من قسم شرطة العياط، وتسلمتها أسرتها.
 
 

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محكمة شمال الجيزة

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