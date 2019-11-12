سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى الأزبكية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 06:28 م
المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى الأزبكية هيروين-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات لمسجل خطر، بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بعد ضبطه أثناء ترويجها على عملائه فى منطقة الأزبكية .

 

وتلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا بقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبطه متلبس.

 

وبإعداد الأمكنة اللازمة تم ضبط المتهم " جمال.ر " 39 سنه عاطل، وبحوزته 500 جرام من مخدر الهيروين، تم اقتياده للقسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.


السجن المشدد

ضبط عاطل

اتجار المخدرات

مخدر الهيروين

قسم الازبكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس من غد الأربعاء وحتى الجمعة

موجز 6.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس من غد الأربعاء وحتى الجمعة

المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة