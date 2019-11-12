المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى الأزبكية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات لمسجل خطر، بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بعد ضبطه أثناء ترويجها على عملائه فى منطقة الأزبكية .

وتلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا بقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبطه متلبس.

وبإعداد الأمكنة اللازمة تم ضبط المتهم " جمال.ر " 39 سنه عاطل، وبحوزته 500 جرام من مخدر الهيروين، تم اقتياده للقسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.