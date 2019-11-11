كيف يحدد المعمل الكيماوى تهمة المضبوطين بالمواد المخدرة؟.. قانونى يجيب

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص كمية من المواد المخدرة (هيروين) ضبطت بحوزة عاطل فى الجيزة؛ لكتابة تقرير وافً عنها وتسليمها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، فضلًا عن إرسال السلاح المضبوط بحوزته على المعمل الجنائى لفحصه.

وقال أحمد عبد الغنى المحامى والخبير القانونى، إن عرض المواد المخدرة من قبل جهات التحقيق على المعمل الكيماوى، هدفه تحديد نوعية المخدر، لأن كمية المخدر ونوعيته تحدد نوع التهمة التى توجه للمتهم، فالكمية تحدد إذا كان حيازة المتهم للمواد المخدرة هدفها الاتجار أم التعاطي.

وتابع "عبد الغنى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عقوبة حيازة الهيروين تختلف عن عقوبة الحشيش والأقراص المخدرة، حيث يعد الاتجار فى الهيروين عقوبته مشددة عن عقوبة تجارة الحشيش والأقراص المخدرة، لما له من أثار سلبية خطيرة على صحة الإنسان.

وأضاف "عبد الغنى"، تقرير فحص السلاح المضبوط من المنتظر أن يحدد نوعية السلاح وإذا كان مششخن أو غير مششخن، لأن ذلك يحدد أيضًا طبيعة الاتهامات التى توجه للمتهم وبالتالى العقوبة الموقعة عليه.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ألقت القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 2 كيلو من مخدر الهيروين، وسلاح نارى بأوسيم، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات المقدم مجدي موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، إلى تورط " أشرف. ح " عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

بإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم مجدي موسى ومعاونه النقيب أحمد عادل رئيس نقطة شرطة بشتيل من القبض عليه، وبحوزته 637 تذكرة هيروين، و22 حصوة من المخدر، بلغ وزنها 2 كيلو و72 جرام، بالإضافة إلى حيازته فرد خرطوش، ومبلغ 46 ألف جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم، اعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث الجنائية، بحيازته المضبوطات للإتجار بها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.